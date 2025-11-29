Англія

Девід Мойес розкритикував рішення асоціації.

Футбольна асоціація (FA) офіційно відхилила апеляцію Евертона щодо вилучення півзахисника Ідрісси Гейє.

Про це повідомив головний тренер команди Девід Мойес, зазначивши, що клуб так і не отримав чітких пояснень щодо відмови.

Інцидент стався під час переможного матчу проти Манчестер Юнайтед (1:0).

36-річний сенегалець отримав пряму червону картку на 13-й хвилині за удар свого партнера по команді Майкла Кіна. Бійку довелося розбороняти голкіперу Джордану Пікфорду.

"Ми подали апеляцію, але її було відхилено. Нам не надали жодної причини, чому це сталося, хоча ми відреагували миттєво», — заявив розчарований Мойес.

Тепер Гейє відбуватиме стандартну триматчеву дискваліфікацію за агресивну поведінку. Він пропустить важливі поєдинки Прем'єр-ліги проти Ньюкасла, Борнмута та Ноттінгем Форест.

Попри напругу на полі, в команді перевели ситуацію в жарт. У четвер Евертон опублікував фото Гейє та Кіна в боксерських рукавичках, які обіймаються.

"Ми розібралися з цим та рухаємося далі. Ми хочемо пристрасті та відданості від гравців, хоча, звісно, не в тому стилі, який ми побачили в понеділок", — прокоментував ситуацію наставник ірисок.