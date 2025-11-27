Англія

Півзахисник Інтера страждає від нестачі ігрового часу під керівництвом Крістіана Ківу

Ньюкасл Юнайтед знову звернув увагу на італійського півзахисника Давіде Фраттезі, трансфер якого зірвався минулого літа. Оскільки ситуація гравця в Інтері лише погіршилася, англійський клуб готовий зробити нову спробу підписати його вже в січні 2026 року — Tuttomercatoweb.

У поточному сезоні Серії А 26-річний хавбек провів на полі менше 200 хвилин. Його останній вихід у старті датується ще початком жовтня.

Після відходу Сімоне Індзагі команду очолив Крістіан Ківу, але Фраттезі так і не зміг завоювати довіру нового наставника. Його шлях до основи блокують Петар Сучич та Пьотр Зелінські.

Незважаючи на проблеми в клубі, Фраттезі продовжує виступати за збірну, яка нещодавно програла Норвегії (1:4) і тепер змушена пробиватися на ЧС-2026 через плей-оф.

Едді Гау не приховує, що команді потрібне підсилення в центрі поля, особливо на тлі травм Джо Віллока та Льюїса Майлі.

Хоча влітку сороки підписали Джейкоба Ремзі, глибина складу все ще залишає бажати кращого.

"Ми хочемо мати шістьох півзахисників, а зараз у нас їх четверо. Це проблема для нас", — зазначав Гау.

Хоча контракт Фраттезі з міланським клубом діє до 2028 року, Інтер може розглянути продаж гравця, щоб розвантажити відомість.