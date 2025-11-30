Англія

Тренер відзначив дисципліновану гру команди та важливість гола Ісака.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підсумував перемогу над Вест Гемом у матчі АПЛ, де його команда впевнено здобула три очки з рахунком 2:0.

"Звичайно, відчувається полегшення, перемога є важливою, коли ви стільки програли.

Ми не дозволили створити майже жодного моменту, а самі творили. В інших матчах ми дозволяли суперникам набагато більше, ніж сьогодні.

Добре, коли ти не програєш 0:1 після п'яти хвилин, тому що в тому випадку доводиться розкриватися. Ми зіграли так, як я хотів.

Гол Ісака – це значуща подія", — сказав Слот.

