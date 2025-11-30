Німеччина

Вієйра приніс господарям ключові очки в боротьбі за виживання.

Гамбург здобув важливу перемогу в домашньому матчі проти Штутгарта, вигравши 2:1 та перервавши невдалу серію в Бундеслізі.

Господарі повели в рахунку вже на 17-й хвилині завдяки Роберту Глатцелю, який повернувся до стартового складу, але невдовзі після гола був змушений залишити поле через травму. У другому таймі гості повернули інтригу: Деніз Ундав, випущений із лави, зрівняв рахунок на 54-й хвилині.

Кульмінація настала в компенсований час, коли Фабіо Вієйра, забивши свій перший гол за Гамбург, підняв на ноги весь Фолькспарк і приніс команді довгоочікувані три очки.

Гамбург піднявся на 13-те місце таблиці. Штутгарт же, попри вдалу серію з 19 очок у восьми останніх матчах, упустив шанс зміцнити позиції в зоні єврокубків.

Гамбург — Штутгарт 2:1

Голи: Глатцель, 17, Вієйра, 90+4 - Ундав, 54

Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Вушкович, Торунаріга — Мікельбренсіс (Гочолеішвілі, 67), Самбі Локонга (Вієйра, 67), Ремберг, Мугейм — Філіпп (Бальде, 68), Глатцель (Кенігсдорффер, 34), Рессінг-Лелесііт

Штутгарт: Нюбель — Гендрікс (Міттельштедт, 88), Шабо, Ад-Дахіль — Штенцель (Левелінг, 46), Андрес, Нарті (Штіллер, 57), Вагноман — Фюріх (Ундав, 40), Ель-Ханнус — Буанані (Йованович, 88)

Попередження: Рессінг-Лелесііт — Штенцель, Андрес, Ундав, Вагноман

Вилучення: Рессінг-Лелесііт, 81