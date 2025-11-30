Лівий захисник, який переживає непростий період в оренді в Ромі, відверто розповів про свої труднощі в Італії та бажання знову зіграти на Енфілді.
Костас Цимікас Getty Images
30 листопада 2025, 14:25
Грецький захисник Костас Цимікас, який нині виступає за італійську Рому на правах оренди, не приховує свого бажання повернутися до Ліверпуля після завершення сезону.
Попри те, що його кар'єра в Серії А складається не найкращим чином, футболіст вірить, що ще зможе принести користь своєму рідному клубу.
Перехід до Роми мав стати перезавантаженням для Цімікаса, проте реальність виявилася суворішою. Гравець провів лише 6 матчів у Серії А та 4 у Лізі Європи. Він програє конкуренцію за місце в основі Анхеліньйо.
Головна тактична схема Джан П'єро Гасперіні (3-4-3) вимагає від нього гри на позиції вінгбека, до якої грек поки не може повністю адаптуватися. Італійська преса вже встигла розкритикувати його за помилки, зокрема за результативну похибку в матчі проти Лілля, назвавши той виступ нічним жахіттям.
Попри проблеми, Цімікас зберігає теплі почуття до мерсисайдського клубу та міста:
"Я сумую за містом. Я прожив там п'ять років. Я люблю все в Ліверпулі. Вони мають особливе місце в моєму серці. Люди там дуже добрі, одні з найдобріших, яких я зустрічав у футболі. Я хочу всього найкращого для цього клубу, бо з першого дня я був повністю відданий йому. Я був грецьким скаузером і завжди ним залишуся, я пронесу це через усе життя" — наголосив Костас.
Наразі Ліверпуль під керівництвом Арне Слота переживає кризу в обороні нещодавня поразка 1:4 від ПСВ стала тому підтвердженням. Це дає Цимікасу надію, що його досвід може знову знадобитися «червоним» наступного сезону, адже Рома не має зобов'язання викупу його контракту.
"Наступний рік — це вже інша історія. Я хочу бути успішним, хочу вигравати трофеї. Лише Бог знає, що трапиться", — підсумував захисник.
Поки Цимікас намагається знайти свою гру в Римі, Ліверпуль готується до важливого матчу проти Вест Гема, намагаючись виправити помилки в захисті, які так турбують вболівальників.