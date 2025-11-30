Англія

Лівий захисник, який переживає непростий період в оренді в Ромі, відверто розповів про свої труднощі в Італії та бажання знову зіграти на Енфілді.

Грецький захисник Костас Цимікас, який нині виступає за італійську Рому на правах оренди, не приховує свого бажання повернутися до Ліверпуля після завершення сезону.

Попри те, що його кар'єра в Серії А складається не найкращим чином, футболіст вірить, що ще зможе принести користь своєму рідному клубу.

Перехід до Роми мав стати перезавантаженням для Цімікаса, проте реальність виявилася суворішою. Гравець провів лише 6 матчів у Серії А та 4 у Лізі Європи. Він програє конкуренцію за місце в основі Анхеліньйо.

Головна тактична схема Джан П'єро Гасперіні (3-4-3) вимагає від нього гри на позиції вінгбека, до якої грек поки не може повністю адаптуватися. Італійська преса вже встигла розкритикувати його за помилки, зокрема за результативну похибку в матчі проти Лілля, назвавши той виступ нічним жахіттям.

Попри проблеми, Цімікас зберігає теплі почуття до мерсисайдського клубу та міста:

"Я сумую за містом. Я прожив там п'ять років. Я люблю все в Ліверпулі. Вони мають особливе місце в моєму серці. Люди там дуже добрі, одні з найдобріших, яких я зустрічав у футболі. Я хочу всього найкращого для цього клубу, бо з першого дня я був повністю відданий йому. Я був грецьким скаузером і завжди ним залишуся, я пронесу це через усе життя" — наголосив Костас.

Наразі Ліверпуль під керівництвом Арне Слота переживає кризу в обороні нещодавня поразка 1:4 від ПСВ стала тому підтвердженням. Це дає Цимікасу надію, що його досвід може знову знадобитися «червоним» наступного сезону, адже Рома не має зобов'язання викупу його контракту.

"Наступний рік — це вже інша історія. Я хочу бути успішним, хочу вигравати трофеї. Лише Бог знає, що трапиться", — підсумував захисник.

Поки Цимікас намагається знайти свою гру в Римі, Ліверпуль готується до важливого матчу проти Вест Гема, намагаючись виправити помилки в захисті, які так турбують вболівальників.