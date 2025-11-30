Україна

Головний тренер червоних дияволів визнав, що його першому підписанню важко впоратися з тиском, але закликав дати молодому гравцю час.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім виступив із відвертою заявою щодо форми Патріка Доргу перед виїзним матчем проти Крістал Пелас.

Португальський спеціаліст зазначив, що 21-річний данець грає під значним психологічним тиском, який заважає йому розкрити свій потенціал.

Патрік Доргу, який перейшов із Лечче став першим трансфером ери Аморіма, наразі не виправдовує покладених на нього надій.

Граючи на позиції атакуючого вінгбека в новій схемі, він припускається помилок і виглядає невпевнено. Вболівальники та експерти вже встигли розкритикувати його виступи.

Аморім підкреслив разючий контраст між грою Доргу за клуб та збірну:

"Ви можете відчути тривогу кожного разу, коли Патрік торкається м'яча. Я відчуваю цю тривогу. Коли я бачу, як Патрік грає за національну збірну, він забиває чудові голи, як-от проти Шотландії, і рішення, які він приймає під тиском там, абсолютно відрізняються від тих, що він приймає в нашій команді. Йому потрібно бути спокійнішим під час гри" — заявив Рубен.

Ситуація ускладнюється загальними проблемами команди.Юнайтед виграв лише один виїзний матч у цьому сезоні і має жахливу статистику ігор у Лондоні. Окрім того, лазарет команди переповнений: ключові нападники Беньямін Шешко та Матеус Кунья, а також захисник Гаррі Магуайр, травмовані.

Аморім визнав, що команда діє занадто м'яко біля власного штрафного майданчика і має проблеми з реалізацією моментів на виїзді.

Попри критику, тренер висловив підтримку Доргу:

"У нього є час, щоб стати кращим. Мені просто потрібно зрозуміти контекст, щоб спробувати допомогти йому. Він далекий від своєї найкращої форми, і він це знає. Але я дивлюся на нього і думаю, що він може дати набагато більше" — наголсив менеджер.

Матч проти Крістал Пелас, який не програвав Юнайтед в останніх чотирьох зустрічах, стане черговим випробуванням як для молодого данця, так і для всієї команди Аморіма.