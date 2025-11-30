Англія

Нападник зізнався, що давно чекав на цей момент, і закликав команду зберігати спокій після важливої перемоги.

Александер Ісак прокоментував свій дебютний гол у англійській Прем’єр-лізі за Ліверпуль. Форвард став автором переможного м’яча у матчі 13-го туру проти Вест Гема, який червоні виграли з рахунком 2:0.

"Ми знали, що буде складно повернутися на переможну дорогу після нашої недавньої форми. Я щасливий, що ми виграли і щасливий, що забив. Коли команда проходить через скрутні часи, важливо боротися. Хлопці все зробили добре.

Я розумію, що це давно мало статися, і я намагався повернути свою найкращу форму. Я досі на шляху до цього, але радий, що забив.

Найкраще почуття сьогодні – це те, що ми виграли матч, і це найкращий спосіб підняти настрій у колективі. Але, звичайно, я нападник, тож голи завжди допомагають мені.

Ми повинні правильно використати цю перемогу та залишатися спокійними. Потрібно зберігати концентрацію і продовжувати працювати, щоб утримати цей імпульс", — сказав Ісак.

