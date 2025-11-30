Італія

Аталанта нарешті перервала восьмиматчеву безвиграшну серію в Серії A.

Аталанта повернулася до перемог у чемпіонаті Італії, здолавши Фіорентину з рахунком 2:0 та завершивши затяжну кризову серію. Востаннє бергамаски вигравали ще 21 вересня у матчі проти Торіно (3:0), після чого не могли здобути три очки протягом восьми турів — п’ять нічиїх і три поразки.

У поєдинку з "фіалками" команда Палладіно зуміла зламати неприємну тенденцію. Перший гол Аталанти був оформлений наприкінці першого тайму зусиллями Коссуну, а вже на старті другої половини Лукман подвоїв перевагу. Подальший хід матчу рахунку не змінив, і бергамаски впевнено довели зустріч до перемоги.

Після цієї вікторії Аталанта має 16 очок і посідає 11-те місце в таблиці Серії A. Фіорентина ж залишається на передостанній 19-й позиції з шістьма балами та все ще без жодної перемоги в чемпіонаті.

Аталанта — Фіорентина 2:0

Голи: Коссуну, 41, Лукман, 51

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін (Колашинац, 86), Джимсіті — Белланова, де Рон, Едерсон (Залевські, 67), Дзаппакоста (Пашалич, 67) — Де Кетеларе — Скамакка (Крстович, 77), Лукман (Сулемана, 77)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо (Фортіні, 64), Мандрагора, Фаджолі (Гудмундссон, 64), Зом, Парізі — Пікколі, Кін

Попередження: Гін — Понграчич, Мандрагора