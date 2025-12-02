Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 2 грудня, розпочавшись о 22:00.

Барселона та Атлетіко Мадрид прагнутимуть зміцнити свої відповідні титульні амбіції, коли зійдуться у вівторок у матчі Ла Ліги на Камп Ноу. Господарі лідирують у таблиці, тоді як команда Дієго Сімеоне відстає на три очки, посідаючи четверту позицію.

Барселона — Атлетіко Мадрид

Вівторок, 2 грудня, 22:00, стадіон Камп Ноу, Барселона, арбітр — Р. Бенгоечеа

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона не демонструє високого рівня гри минулого сезону, але вона все одно спромоглася очолити таблицю після 14 матчів Ла Ліги. Команда Гансі Фліка здобула 11 перемог у лізі цього сезону (Н1, П2), включаючи перемоги в кожному з останніх чотирьох матчів після поразки від Реал Мадрид у Ель Класіко наприкінці жовтня. "Синьо-гранатові" здолали Ельче, Сельту та Атлетік Більбао, а потім оговталися від поразки у Лізі чемпіонів від Челсі, здобувши перемогу 3:1 над Депортіво Алавес у суботу.

Каталонські гранти пропустили гол на 43-й секунді — це найшвидший гол, пропущений ними у Ла Лізі за два роки — після чого відігралися завдяки зірковому вінгеру Ламіну Ямалу. Дані Ольмо згодом оформив дубль, закріпивши перемогу 3:1 і продовживши безпрограшну серію Барселони проти Алавеса до 16 матчів Ла Ліги (П14, Н2). Завдяки нічиїй Реал Мадрида з Жироною, Барселона змогла очолити таблицю. Оскільки Реал Мадрид зіграє з Атлетіком у середу, Барселона матиме шанс відірватися на чотири очки у вівторковому матчі, прагнучи здобути сьому перемогу у восьми останніх особистих зустрічах. Забивши 39 голів, найкраща атака ліги впевнена у своїй здатності пробити захист Атлетіко, який має найкращий спільний оборонний показник у дивізіоні.

Атлетіко навряд чи розглядався б як претендент на титул, коли вони невпевнено розпочали сезон із трьома перемогами, чотирма нічиїми та однією поразкою у перших восьми іграх. Однак, з того часу вони взяли максимум очок у кожному з останніх шести матчів, підкреслюючи свої амбіції бути серйозним претендентом у чемпіонській гонці. Фактично, Атлетіко виграли кожну зі своїх останніх семи змагальних зустрічей після поразки 0:4 від Арсеналу в Лізі чемпіонів 21 жовтня.

Минулої середи підопічні Сімеоне вирвали пізню перемогу 2:1 у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, після чого повернулися до Ла Ліги з перемогою 2:0 над Реал Ов’єдо, завдяки дублю Александера Серлота. Ця перемога дозволила Сімеоне зрівнятися з легендою Реал Мадрид Мігелем Муньйосом на другому місці у списку тренерів з найбільшою кількістю перемог в історії Ла Ліги (323).

Сімеоне прагнутиме здобути свою 324-ту перемогу в цьому непростому матчі проти Барселони — гра, яку було перенесено з січня через Суперкубок Іспанії. "Матрацники" прагнуть оформити другу поспіль виїзну перемогу над Барселоною, після того як Серлот забив переможний гол на 96-й хвилині під час їхнього останнього візиту в грудні 2024 року.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.84, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 4.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямаль, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Ганцко, Руджері — Кардосо — Сімеоне, Барріос, Коке, Баена — Альварес.

Не зіграють: тер Штеген, Гаві, Лопес (Барселона) — Льоренте (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: Араухо (Барселона) — Ле Норман, Облак (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

