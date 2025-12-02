Мюнхенці не планують зимових рішень і розглянуть викуп сенегальського форварда після сезону.
Ніколас Джексон, Getty Images
02 грудня 2025, 10:07
Баварія схвально оцінює виступи Ніколя Джексона, однак не збирається форсувати рішення щодо його подальшої кар’єри. Сенегальський нападник приєднався до мюнхенців наприкінці літнього трансферного вікна на умовах оренди з Челсі — угода діє до завершення сезону-2025/26.
Клуб із Мюнхена має опцію викупу гравця за 65 мільйонів євро і готовий повернутися до переговорів у кінці цього сезону. Усередині Баварії задоволені внеском нападника, проте переконані, що поспішати з остаточним рішенням не варто. У зимове трансферне вікно жодних кроків щодо Джексона не планують — нинішній сезон керівництво хоче пройти зі стабільним складом.
Очікується, що історія Джексона з Челсі вже фактично завершена: влітку він або залишиться в Баварії, або обере інший клуб.
У поточному сезоні нападник провів 15 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив один асист.
Раніше стало відомо, що між Баварією та Челсі є домовленість щодо Джексона.