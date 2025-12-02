Англія

Мюнхенці не планують зимових рішень і розглянуть викуп сенегальського форварда після сезону.

Баварія схвально оцінює виступи Ніколя Джексона, однак не збирається форсувати рішення щодо його подальшої кар’єри. Сенегальський нападник приєднався до мюнхенців наприкінці літнього трансферного вікна на умовах оренди з Челсі — угода діє до завершення сезону-2025/26.

Клуб із Мюнхена має опцію викупу гравця за 65 мільйонів євро і готовий повернутися до переговорів у кінці цього сезону. Усередині Баварії задоволені внеском нападника, проте переконані, що поспішати з остаточним рішенням не варто. У зимове трансферне вікно жодних кроків щодо Джексона не планують — нинішній сезон керівництво хоче пройти зі стабільним складом.

Очікується, що історія Джексона з Челсі вже фактично завершена: влітку він або залишиться в Баварії, або обере інший клуб.

У поточному сезоні нападник провів 15 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив один асист.

Раніше стало відомо, що між Баварією та Челсі є домовленість щодо Джексона.