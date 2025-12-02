Лідер Кривбаса розповів про ключові моменти та помилки, що вплинули на результат.
Максим Задерака, пресслужба ФК Кривбас
02 грудня 2025, 09:27
Лідер криворізького Кривбаса Максим Задерака поділився враженнями від нічиєї 2:2 з донецьким Шахтарем у 14-му турі УПЛ.
"Не можу сказати, що гра перейшла під наш контроль після забитого голу. Але цей м’яч додав нам впевненості, і ми почали грати ще агресивніше та сміливіше. Готуючись до Шахтаря, ми знали, що вони грають у короткий і середній пас, тож чекали на їхні помилки та скористалися відкритими зонами", — зазначив Задерака.
Капітан відзначив, що другий гол, який команда забила майже одразу після пропущеного, не був спланованим:
"На тижні ми відпрацьовували стандартні положення, і так вийшло, що скористалися нагодою та забили швидкий другий м’яч".
Про настанови тренера на перерві:
"Ми розібрали наші помилки та отримали завдання продовжувати грати агресивно й сміливо".
Задерака підкреслив командний дух:
"Сьогодні всі билися один за одного і дуже хотіли здобути результат. Ми хотіли перемогти, але трохи не вистачило на останні дві хвилини. Пропустили два м’ячі зі стандартів, будемо аналізувати цю гру та рухатися далі. Сподіваюся, що в наступних матчах будемо набирати залікові бали".
За підсумками 14 турів Кривбас йде на 5-у місці в УПЛ, маючи 22 бали. Свій наступний матч команда проведе проти Олександрії.