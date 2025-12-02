Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26 у Барселоні місцевий однойменний клуб прийматиме Атлетіко Мадрид.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 2 грудня, на стадіоні Spotify Камп Ноу в Барселоні, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.94. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.28.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал 3-х варіантів: менше 4", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 1.99 оцінена ймовірність того, що Барселона відкриє рахунок у першому таймі матчу.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Барселони в 1 гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за матчем Барселона — Атлетіко на Football.ua.