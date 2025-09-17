Німеччина

Мюнхенці можуть викупити сенегальця за певних умов.

Баварія може придбати нападника Ніколаса Джексона з Челсі, навіть якщо умова викупу не активується, повідомляє Bild.

Мюнхенці зобов’язані оформити повноцінний трансфер 24-річного сенегальця, якщо той зіграє не менше 45 хвилин у 40 або більше матчах поточного сезону, але, ймовірно, це умова не буде виконана.

За даними джерела, між сторонами існує домовленість: клуби обговорять угоду навесні, якщо гравець проявить себе добре, але не набере необхідної кількості матчів. Вартість Джексона, за оцінкою Transfermarkt, становить 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні Джексон провів один матч за Баварію після переходу на правах оренди.