Голкіпер Манчестер Юнайтед втратив місце у складі після переїзду до Трабзонспора.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана не потрапив до складу збірної Камеруну на Кубок Африки 2025/26.

Зараз 29-річний воротар виступає на правах оренди за турецький Трабзонспор. Раніше Онана вважався основним голкіпером національної команди, проте після переходу до Туреччини втратив статус номер один і не увійшов до заявки на головний континентальний турнір дворіччя.

Кубок Африки пройде в Марокко з 21 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року. На груповому етапі Камерун зіграє з Габоном, Кот-д'Івуаром і Мозамбіком.

У складі Трабзонспора Онана є основним воротарем та вже провів 10 поєдинків у турецькій Суперлізі — три з них "на нуль".

Нагадаємо, раніше "неприборкані леви" не змогли пробитися на чемпіонат світу-2026, поступившись у перехідних матчах збірній ДР Конго.