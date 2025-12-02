Нападник Інтера хвалить нового тренера і пояснює, чому його стиль став важливим для команди.
Лаутаро Мартінес та Ківу, getty images
02 грудня 2025, 10:22
Півзахисник Інтер Лаутаро Мартінес прокоментував стосунки з новим головним тренером Крістіаном Ківу та пояснив, чому його підхід став важливим для команди.
"Це чудово, ми спілкуємося щодня, він завжди нас обіймає, можливо, навіть забагато", – жартує Мартінес в ефірі Sky Sport Italia, відвідуючи Gran Gala del Calcio. – "Він обіймає мене частіше, ніж дружина, але це його спосіб ведення справ. Це приємно, бо він відчув, як це – бути гравцем у тій роздягальні, він усе розуміє".
Аргентинець підкреслив, що Ківу дав команді свободу та впевненість:
"Нам потрібен був такий тренер, як він, оскільки він каже нам, що ми повинні показати на полі всі наші якості. Група – це понад усе, і це найважливіше, щоб знайти свіжу енергію та намагатися вигравати трофеї".
Лаутаро також відзначив особливості гри під керівництвом Ківу порівняно з попередником Сімоне Індзагі:
"Вони схожі тренери, обидва хочуть, щоб ми грали гарний футбол. З Крістіаном ми пресингуємо вище, намагаємося відразу ж повернути м’яч. Це те, що вдосконалюємо щодня, і це дало нам багато переваг у цьому сезоні".
Попри хороші результати у регулярних матчах, Інтер нещодавно зазнав поразки у Серії А від Мілана (0:1) та Лізі чемпіонів від Атлетіко Мадрид (1:2). Мартінес зазначив, що команда обговорює помилки та працює над ментальним аспектом:
"Виступи зазвичай хороші, просто нам потрібен ментальний перемикач під час гри, щоб адаптуватися до обставин".
У минулому турі Лаутаро відзначився двома голами у переможному виїзному матчі проти Пізи 2:0.