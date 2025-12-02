Лідер команди вибув щонайменше до січня—лютого та пропустить увесь 2025 рік.
Доменіко Берарді, Getty Images
02 грудня 2025, 10:48
Доменіко Берарді більше не зіграє за Сассуоло у 2025 році. Італійський клуб повідомив, що 31-річний вінгер зазнав травми у поєдинку 13-го туру Серії А проти Комо, який завершився поразкою команди Фабіо Гроссо з рахунком 0:2.
Медичне обстеження виявило ушкодження м’яза-згинача середнього ступеня. Через це Берарді вибув на тривалий термін, а його повернення на поле прогнозують не раніше січня–лютого 2026 року.
У нинішньому сезоні досвідчений вінгер встиг забити чотири голи та віддати чотири асисти в 12 матчах. Сассуоло наразі перебуває на десятому місці турнірної таблиці Серії А.
