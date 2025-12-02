Італія

Лондонський клуб оцінює воротаря збірної Італії у 25—30 млн євро.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Інтер зацікавлений у воротарі Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо, який може повернутися до Серії A вже влітку. За даними La Gazzetta dello Sport та Il Corriere dello Sport, голкіпер збірної Італії прагне знову грати на батьківщині після завершення сезону.

29-річний Вікаріо провів успішний період у Тоттенгемі, зокрема вигравши Лігу Європи 2025 року. Втім, бажання повернутися до Італії та можливі зміни у складі Інтера роблять трансфер реалістичним. Міланський клуб, ймовірно, розстанеться з Яном Зоммером наприкінці сезону, тож пошук нового основного голкіпера є одним з пріоритетів.

Інтер уже цікавився Вікаріо влітку 2023 року, коли Андре Онана перейшов до Манчестер Юнайтед. Тоді міланці програли конкуренцію Тоттенгему та змушені були звернутися до Яна Зоммера. Нині ж ситуація може скластися на їхню користь.

Контракт Вікаріо з лондонцями чинний до 2028 року, а зарплата становить близько 2,8 млн євро за сезон. За інформацією Gazzetta, Тоттенгем оцінює трансфер у 30 мільйонів євро. Corriere dello Sport додає, що клуб може погодитися і на суму близько 25 мільйонів.

У цьому сезоні воротар провів 19 ігор за Тоттенгем в усіх турнірах, з них сім матчів на нуль.