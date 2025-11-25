Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про головних фаворитів турніру.

Вже відомі 42 учасники чемпіонату світу 2026 року, який повинен відбутися наступного літа в США, Мексиці та Канаді.

Майже всі топові збірні світу вже гарантували собі путівку на турнір, але кого ж експерти вважають головними фаворитами мундіалю?

Діючих володарів трофею – збірну Аргентини – букмекери ставлять лише на п'яту позицію, а ось найбільші шанси, на їхню думку, у найкращої команди Європи – збірної Іспанії.

В ТОП-3 претендентів також входять національні команди Англії та Франції. Дуже високо цінять і Бразилію (коефіцієнти варіюються від 8 до 9) Карло Анчелотті. Поряд з п'ятіркою головних претендентів також знаходяться Португалія та Німеччина.

Збірна України ще повинна завоювати собі право грати на ЧС-2026, але вже зараз букмекери приймають ставки на їхнє чемпіонство з коефіцієнтом 500.

Тіньовим фаворитом можна вважати збірну Нідерландів (коефіцієнти в районі 20), а ось в Бельгію віри куди менше (50), навіть Італію, яка досі не вийшла на ЧС, оцінюють краще.

В те, що Ерлінг Голанд зможе привести збірну Норвегії до чемпіонства також мало вірять (150), оцінюючи їх на рівні з Еквадором, Швейцаріє чи Марокко та навіть нижче за Хорватію, Японію і Данію, які ще треба грати плей-офф.

Україна, Італія та інші фаворити плей-офф до чемпіонату світу

Football.ua розповідає на кого ставлять експерти.

Визначилися всі чотири шляхи плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. В одному з них і збірна України, яка в першому матчі протистоятиме шведам.

Цікаво, що портал Football Meets Data визначає Україну не тільки фаворитом протистояння зі Швецією, а й загалом найбільш ймовірним учасником мундіалю від цього шляху плей-офф.

У шляху А головним фаворитом, безперечно, буде збірна Італії. Експерти не вірять у те, що Північна Ірландія зможе завдати труднощів італійцям у їхньому півфінальному матчі.

Трішки кращі шанси у Вельсу обіграти італійців у фіналі, але ж їм для цього ще потрібно пройти у той вирішальний поєдинок.

Шлях С також має вираженого фаворита – це національна збірна Туреччини. Цікаво, що Румунія з Мірчею Луческу, яка буде суперником турків в півфіналі, вважається безсумнівним аутсайдером всього плей-офф.

А ось Словаччина та Косово, якій зіграють в іншому півфіналі, є дуже рівною парою, на думку Football Meets Data.

На думку експертів на чемпіонаті світу повинна зіграти збірна Данії, яка є фаворитом Шляху D. Головним суперником данців повинна стати збірна Чехії.

А ось Північна Македонія має найменші шанси на прохід на Мундіаль серед всіх 16 команд-учаснць плей-офф.