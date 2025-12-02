Іспанія

Центральний захисник Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербек може стати гравцем Барселони.

Ніко Шлоттербек, імовірно, не продовжуватиме свою трудову угоду з німецьким клубом. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Якщо 26-річний німець відмовиться від продовження контракту, наступного літа він зможе залишити Дортмунд за помірну плату. В послугах гравця особисто зацікавлений головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік, якому імпонує стиль гри Шлоттербека.

Чинна угода гравця з "джмелями" розрахована до літа 2027 року. У поточному сезоні захисник з'явився на полі у 13 матчах у всіх турнірах і віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Араухо попросив у Барселони час для психологічного відновлення.