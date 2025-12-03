Англія

Тоні Блум опинився в центрі гучного судового розгляду.

Власник футбольного клубу Брайтон енд Гоув Альбіон Тоні Блум звинувачується у використанні рахунків помічника Найджела Фараджа, Джорджа Коттрелла, для здійснення масштабних операцій на ринку ставок.

Згідно з документами, поданими до Високого суду Лондона, Блум та його відомий синдикат Starlizard нібито використовували Коттрелла як підставну особу, щоб робити ставки на спортивні події, переважно футбольні матчі, залишаючись в тіні.

У судовому позові стверджується, що Коттрелл, який є близьким соратником Найджела Фараджа та колишнім головою його апарату, передав повний контроль над своїми акаунтами у букмекерських конторах зокрема на криптоплатформі Stake людям Блума.

Це дозволяло синдикату Starlizard: Робити ставки на суми, що значно перевищують ліміти для звичайних гравців.

Приховувати справжнє джерело грошей та особу гравця адже букмекери часто блокують професійних гравців рівня Блума.

Отримувати прибутки без ризику для самого Коттрелла, який просто надавав своє ім'я.

Тоні Блум, який зробив свої статки саме на професійному гемблінгу, відомий своєю аналітичною компанією Starlizard, яку називають найуспішнішим ставочним синдикатом Британії. Позов стверджує, що синдикат заробляє близько £600 млн на рік.