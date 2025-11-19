Англія

Гонсало Гарсія може перейти до АПЛ взимку.

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія може покинути команду в зимове трансферне вікно. За даними Daily Mail, орендувати 21-річного іспанця в січні прагне Брайтон. Також інтерес до Гарсії виявляють Лідс і Сандерленд.

Гарсія став найкращим бомбардиром Клубного чемпіонату світу-2025, забивши чотири голи в шести матчах. Після цього Реал подовжив контракт із вихованцем до 2030 року.

У поточному сезоні Гарсія провів дев’ять матчів у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати форварда за 20 мільйонів євро.