Гонсало Гарсія може перейти до АПЛ взимку.
Гонсало Гарсія, Getty Images
19 листопада 2025, 12:20
Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія може покинути команду в зимове трансферне вікно. За даними Daily Mail, орендувати 21-річного іспанця в січні прагне Брайтон. Також інтерес до Гарсії виявляють Лідс і Сандерленд.
Гарсія став найкращим бомбардиром Клубного чемпіонату світу-2025, забивши чотири голи в шести матчах. Після цього Реал подовжив контракт із вихованцем до 2030 року.
У поточному сезоні Гарсія провів дев’ять матчів у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати форварда за 20 мільйонів євро.