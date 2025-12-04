Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2025/26 у Римі Лаціо прийматиме Мілан.

Поєдинок відбудеться в четвер, 4 грудня, на Стадіо Олімпіко в Римі, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу Мілана в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.30 (прохід — 1.65), тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.36 (2.24). Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.28.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Мілан не програє в основний час і тотал менше 2,5", представлений показником 2.11.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафаела Леана, тоді як потенційний гол Маттії Дзакканьї — 4.00.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Лаціо виграє в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за матчем Лаціо — Мілан на Football.ua.