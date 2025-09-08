Інше

Бельгійці вже зробили пропозицію, але зарплатні апетити гравця можуть зірвати угоду.

Центрфорвард збірної України Данило Сікан може змінити клубну прописку вже найближчим часом. Як інформує журналіст Саша Тавольєрі, бельгійський Андерлехт зробив офіційну пропозицію щодо трансферу нападника.

Мова йде про оренду з правом викупу, однак переговори ускладнює різниця в заробітній платі. У Трабзонспорі Сікан отримує 1,2 млн євро на рік, тоді як бельгійський клуб пропонує лише 800 тисяч.

Нагадаємо, що Данило Сікан перейшов у Трабзонспор із Шахтаря у січні 2025 року за 6 млн євро. У складі турецького клубу він провів 22 матчі, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

Контракт Сікана з Трабзонспором розрахований до літа 2029 року, а сам клуб нібито оцінює українця у 10 мільйонів євро.

За національну збірну України 23-річний нападник відіграв 7 матчів і забив 1 гол.