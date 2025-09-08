Бельгійці вже зробили пропозицію, але зарплатні апетити гравця можуть зірвати угоду.
Данило Сікан, getty images
08 вересня 2025, 18:49
Центрфорвард збірної України Данило Сікан може змінити клубну прописку вже найближчим часом. Як інформує журналіст Саша Тавольєрі, бельгійський Андерлехт зробив офіційну пропозицію щодо трансферу нападника.
Мова йде про оренду з правом викупу, однак переговори ускладнює різниця в заробітній платі. У Трабзонспорі Сікан отримує 1,2 млн євро на рік, тоді як бельгійський клуб пропонує лише 800 тисяч.
Нагадаємо, що Данило Сікан перейшов у Трабзонспор із Шахтаря у січні 2025 року за 6 млн євро. У складі турецького клубу він провів 22 матчі, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.
Контракт Сікана з Трабзонспором розрахований до літа 2029 року, а сам клуб нібито оцінює українця у 10 мільйонів євро.
За національну збірну України 23-річний нападник відіграв 7 матчів і забив 1 гол.