Німеччина

Потужний сезон проводить юний бельгієць.

Мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія можуть купити опорного півзахисника брюссельського Андерлехта Натана Де Кета. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, представники обох грандів німецького футболу уважно слідкують за прогресом 17-річного бельгійця.

Чинна трудова угода гравця з "пурпурово-білими" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у сім мільйонів євро.

Цього сезону Натан Де Кет відіграв за Андерлехт 19 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.