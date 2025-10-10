Туреччина

Український форвард Трабзонспора може продовжити кар’єру в Бельгії.

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан опинився в центрі трансферної уваги одразу двох клубів.

За інформацією Kuzey Ekspres, 23-річним форвардом цікавиться не лише його колишня команда — донецький Шахтар, а й бельгійський Андерлехт.

Повідомляється, що представників бельгійського гранда вразили виступи Сікана у складі Шахтаря під час матчів Ліги чемпіонів. У клубі вважають, що українець може підсилити лінію атаки та добре адаптуватися до чемпіонату Бельгії.

Шахтар, своєю чергою, розглядає варіант повернення нападника, який уже має досвід виступів за донецьку команду. Остаточне рішення щодо майбутнього гравця очікується після завершення осінньої частини сезону.

Раніше повідомлялось, що Коджаеліспор зацікавлений в оренді Сікана.