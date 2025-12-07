Англія

Тренер зробив вибір на користь іншого.

Поступово розгоряється конфлікт усередині Ліверпуля після того, як команда Арне Слота зіграла внічию на полі Лідса в п’ятнадцятому турі англійської Прем’єр-ліги напередодні (3:3).

Лідс — Ліверпуль 3:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" так і не використав у цьому матчі єгипетського нападника Мохамеда Салаха, що спричинило гостру реакцію останнього в післяматчевому коментарі.

Не мовчав і сам Слот:

"Я зняв із гри Флоріана Вірца та Конора Бредлі. Це було пов'язано з кількістю матчів, які вони провели після повернення на тлі травм.

Салах? Ми вели за ходом зустрічі 2:0, і 3:2 наприкінці, тому головне було контролювати гру. На тому етапі нам не потрібен був ще один гол. Тому я випустив Ватару Ендо.

Ми повинні змиритись із ситуацією, у якій ми знаходимося. У найближчій перспективі Мо може поїхати до на Кубок африканських націй за тиждень. А перед цим ми ще зіграємо з Інтером", — заявив нідерландський фахівець.

Також нагадаємо, що капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк у цій суперечці став на бік одноклубника.