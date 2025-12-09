Англія

Клуб продовжує серію поразок у Прем’єр-лізі.

Вулвергемптон зазнав восьмої поспіль поразки в АПЛ, поступившись на своєму полі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:4 у матчі 15-го туру. Це перша така серія програшів для «вовків» з 1982 року — 43 роки тому команда не мала подібного провалу.

Wolves lose eight consecutive league games for the first time since February 1982. 😬 https://t.co/1u8QIBsQRn — Squawka (@Squawka) December 8, 2025

Програшна серія Вулвергемптона в чемпіонаті Англії тепер складається з таких матчів:

Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Вулвергемптон – Ноттінгем Форест – 0:1

Астон Вілла – Вулвергемптон – 1:0

Вулвергемптон – Крістал Пелес – 0:2

Челсі – Вулвергемптон – 3:0

Фулгем – Вулвергемптон – 3:0

Вулвергемптон – Бернлі – 2:3

Сандерленд – Вулвергемптон – 2:0

Якщо враховувати поразку в Кубку англійської ліги проти Челсі (3:4), серія невдач у всіх турнірах досягає дев’яти матчів.

Вулвергемптон йде на останньому місці маючи лише два залікових бали за 15 ігор.