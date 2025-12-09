Клуб продовжує серію поразок у Прем’єр-лізі.
Вулвергемптон, getty images
09 грудня 2025, 10:37
Вулвергемптон зазнав восьмої поспіль поразки в АПЛ, поступившись на своєму полі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:4 у матчі 15-го туру. Це перша така серія програшів для «вовків» з 1982 року — 43 роки тому команда не мала подібного провалу.
Програшна серія Вулвергемптона в чемпіонаті Англії тепер складається з таких матчів:
Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
Вулвергемптон – Ноттінгем Форест – 0:1
Астон Вілла – Вулвергемптон – 1:0
Вулвергемптон – Крістал Пелес – 0:2
Челсі – Вулвергемптон – 3:0
Фулгем – Вулвергемптон – 3:0
Вулвергемптон – Бернлі – 2:3
Сандерленд – Вулвергемптон – 2:0
Якщо враховувати поразку в Кубку англійської ліги проти Челсі (3:4), серія невдач у всіх турнірах досягає дев’яти матчів.
Вулвергемптон йде на останньому місці маючи лише два залікових бали за 15 ігор.