Іспанія

Потужна команда була у Зідана.

Зінедін Зідан пригадав часи, коли працював у мадридському Реалі в якості головного тренера. Його слова наводить L’Equipe.

"Саме на тренуваннях видно по-справжньому великих гравців. У мене було таке ж відчуття, коли я був тренером Реала. Я нічого не говорив. Я спостерігав, як тренуються Лука Модрич, Тоні Кроос, Кріштіану Роналду або Карім Бензема. Мені не було що сказати, залишалося лише спостерігати – всі вони були дуже талановиті і професійні. Вони ніколи не втрачали м'яч.

Це мотивувало і мене як тренера. Дуже і дуже високий рівень таланту. Я знову відчув іскру в нашій прекрасній грі. Точно так само, як коли я був гравцем. Я грав з видатними футболістами. Я тренував видатних футболістів. Це теж робить вас кращими», – сказав Зідан.

Зінедін Зідан очолював Реап Мадрид з 2016 до 2018 та з 2019 до 2021 років.