Ліга конференцій

Поєдинок-відповідь проти Леха відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана.

Шахтар визначився з місцем проведення номінально домашнього матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха.

Як повідомляє пресслужба "гірників", поєдинок-відповідь відбудеться у польському Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана.

Матч заплановано на 19 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Саме в Кракові "гірники" проводили свої поєдинки загального етапу турніру та зуміли здобути путівку до плей-оф єврокубка.

Після жеребкування головний тренер Шахтаря Арда Туран зазначав, що не хотів би грати обидва матчі проти польської команди на території Польщі та допускав можливість проведення зустрічі в турецькому Ізмірі. Однак у підсумку клуб залишився на варіанті з Краковом, який уже став для команди важливою частиною єврокубкового сезону.

Перший матч протистояння відбудеться 12 березня у Познані та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Переможець двоматчевої дуелі вийде до чвертьфіналу Ліги конференцій.