Англія

Головний тренер мерсисайдців розраховує на повернення гравця наступного тижня.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підтвердив, що один із ключових гравців команди Флоріан Віртц залишиться в лазареті ще на деякий час. Зірковий літній новачок клубу точно не зможе допомогти команді у найближчому подвійному протистоянні з Вулвергемптоном.

22-річний футболіст, який до травми перебував у феноменальній формі (4 голи та 2 асисти протягом січня), відчув дискомфорт у спині під час розминки перед грою з Ноттінгем Форест. Через це пошкодження він був змушений пропустити переможні поєдинки проти Фореста та Вест Гема (5:2).

Спершу очікувалося, що травма виявиться незначною і Віртц зможе зіграти на вихідних, проте процес відновлення затягнувся. Під час передматчевої пресконференції в понеділок вранці наставник Ліверпуля прояснив ситуацію щодо стану здоров'я лідера атак:

"Не можу додати нічого нового до того, що я сказав після минулої гри. Завтрашній матч, ймовірно, відбудеться занадто рано для нього. Можливо, як і гра на вихідних. Ми сподіваємося, що він повернеться десь наступного тижня", — зазначив нідерландський фахівець.

Цього тижня на червоних чекають два поспіль виїзди на стадіон Молінью до Вулвергемптона: у вівторок у рамках англійської Прем'єр-ліги та в п'ятницю у матчі Кубка Англії. Враховуючи щільний графік, тренерський штаб Ліверпуля вочевидь не бажає форсувати повернення свого креативного півзахисника.

Головне завдання — зберегти здоров'я Віртца та повністю відновити його до надважливого першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти турецького Галатасарая, який запланований на 10 березня. Поки німець відновлюється, його позицію на полі найімовірніше закриватиме Домінік Собослаї.