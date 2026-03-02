Англія

Офіційний акаунт англійської Прем'єр-ліги опинився під шквалом критики через публікацію, яка відверто глузувала з помилки воротаря шпор Гульєльмо Вікаріо під час матчу проти Фулгема.

Англійська Прем'єр-ліга була змушена піти на безпрецедентний крок і видалити відеоролик зі свого офіційного акаунту в соцмережі X (колишній Twitter) після офіційної скарги від Тоттенгема та обурення вболівальників. Причиною став допис, який висміював невдалу дію італійського голкіпера лондонців Гульєльмо Вікаріо.

У неділю Тоттенгем продовжив свою жахливу серію без перемог до 10 матчів, зазнавши поразки від Фулгема з рахунком 1:2. Підопічні Ігора Тудора пропустили два м'ячі ще до 34-ї хвилини, і лише гол Рішарлісона у другому таймі дозволив скоротити відставання. Команда зараз перебуває у глибокій кризі, всього за чотири очки від зони вильоту.

Вже о 22:55 того ж вечора офіційний акаунт Прем'єр-ліги, який має 44,9 мільйона підписників, опублікував 13-секундне відео. На ньому Вікаріо невдало виконує дальній штрафний удар, відправляючи м'яч прямо за межі поля. Публікація супроводжувалася саркастичним підписом: "Саме так і планувалося... Цікавий штрафний від Вікаріо".

Відео швидко набрало майже 400 000 переглядів, але викликало миттєву негативну реакцію. Якщо для фанатських чи троль-акаунтів такий контент є звичним, то від нейтрального керівного органу ліги подібної поведінки ніхто не очікував. Вболівальники різних клубів почали звинувачувати АПЛ у непрофесіоналізмі:

"Я навіть не фанат шпор, але це здається… підлим? Якби це запостив акаунт команди-суперниці — я б 100% зрозумів, але офіційний акаунт АПЛ? Жах", — зазначив один із користувачів.

Хіба ви не повинні бути нейтральними та неупередженими?", — обурювалися інші коментатори.

"Не думаю, що Прем'єр-лізі варто намагатися бути троль-акаунтом. Вона має бути вищою за це", — резюмував ще один фанат.

Обурення фанатської спільноти та швидка формальна скарга від представників Тоттенгема, незадоволених тоном публікації, змусили керівництво АПЛ видалити відео в понеділок вранці.