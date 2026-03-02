Англія

У контрактах більшості футболістів передбачено обов’язкове зменшення окладів майже на 50%.

Футболісти Тоттенгема можуть суттєво втратити в доходах, якщо клуб вилетить із Прем’єр-ліги. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, у контрактах більшості гравців першої команди "шпор" прописані обов’язкові пункти про зниження заробітної плати у випадку пониження в класі. Очікується, що в разі вильоту з еліти доходи футболістів скоротяться приблизно на 50%.

Наразі Тоттенгем посідає 16 місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги та випереджає зону вильоту лише на чотири очки за десять турів до завершення чемпіонату. Команда не виграла жодного матчу на внутрішній арені у 2026 році, що й призвело до кадрових змін на тренерському містку.

Нещодавно лондонців очолив Ігор Тудор, який змінив Томаса Франка. Втім, старт хорватського фахівця виявився невдалим: поразки від Арсеналу та Фулгема лише посилили ризик падіння до Чемпіоншипу — вперше з 1977 року.

Як зазначає джерело, положення про зниження зарплат були включені до контрактів ще до відходу Даніеля Леві з посади виконавчого голови у вересні. Таким чином клуб заздалегідь убезпечив себе від серйозних фінансових наслідків у разі найгіршого сценарію.