Англія

Ключове рішення іспанця може вплинути на трансферні плани одразу двох грандів.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі найближчими місяцями ухвалить важливе рішення щодо свого майбутнього в англійському клубі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода іспанця з Манчестер Сіті розрахована до літа 2027 року, однак уже цього літа гравець має визначитися: залишитися на Етіхаді та підписати новий контракт чи розглянути можливість нового етапу у кар’єрі.

За інформацією джерела, йдеться не лише про фінансові аспекти — на вибір Родрі можуть вплинути особисті та сімейні чинники.

Як зазначається, Реал Мадрид уважно відстежує розвиток подій. У мадридському клубі високо оцінюють ігрові якості хавбека збірної Іспанії, однак потенційний трансфер залежатиме виключно від рішення самого футболіста. Спершу Родрі має визначитися, чи готовий він продовжити історію з Манчестер Сіті, де вже виграв усі ключові трофеї, включно із Золотим м’ячем.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола публічно висловлював бажання зберегти одного з лідерів команди. Наставник наголошував на важливості Родрі для балансу гри та підкреслював його футбольну зрілість і розуміння процесів на полі.

У сезоні-2025/26 29-річний Родрі провів 23 матчі у всіх турнірах, забив один м’яч, отримав чотири жовті картки та одне вилучення.