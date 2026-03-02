Англія

Наставник Арсеналу прокоментував складний матч 28-го туру АПЛ.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки переможного матчу проти Челсі (2:1) у 28-му турі Прем’єр-ліги.

"Ми розуміли, що ця зустріч буде непростою. Челсі — елітна команда з дуже гарною тренерською роботою. Гадаю, під час матчу ми показали низку епізодів із гарною грою. Момент із пропущеним голом засмутив, але в нас залишався ще цілий тайм на виправлення ситуації", — зазначив Артета.

Також іспанський фахівець прокоментував епізод із вилученням гравця Челсі, після якого Арсенал отримав чисельну перевагу.

"Коли наш суперник залишився у меншості, нам довелося ще уважніше діяти з м’ячем. Ми усвідомлювали важливість єдиноборств віч-на-віч під час стандартних положень, оскільки грали проти топ-команди", — додав тренер.

Вже цієї середи на лідера чемпіонату очікує непростий виїзд до Брайтона.