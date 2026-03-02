Англія

Бразильський вінгер Реала потрапив у сферу інтересів мерсисайдців та інших топ-клубів.

Ліверпуль розглядає можливість підписання вінгера мадридського Реала Родріго Гоеса. За інформацією інсайдерів, англійський клуб бачить у бразильцеві потенційну заміну Мохамеду Салаху, який може залишити Енфілд у літнє трансферне вікно.

Окрім Ліверпуля, інтерес до 25-річного футболіста виявляють Інтер, Аль-Хіляль, Арсенал, Челсі та Тоттенгем. Таким чином, за гравця може розгорнутися серйозна боротьба між топ-клубами Європи та Близького Сходу.

У поточному сезоні Родріго провів 26 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав шість результативних передач.

