Мерсисайдці готові заплатити 80 мільйонів євро, щоб знову підписати захисника Баєра.

Ліверпуль вивчає можливість повернення центрального захисника Джарелла Кванси вже під час літнього трансферного вікна. Про це інформує Sky Sport DE.

За даними німецького джерела, англійський клуб серйозно розглядає активацію опції зворотного викупу, яку було включено до угоди з Баєром минулого літа.

Тоді центральний захисник перебрався до леверкузенського клубу приблизно за 35 мільйонів євро, однак Ліверпуль зберіг за собою право повернути футболіста за 80 мільйонів. Ця опція діє до травня 2026 року.

Очікується, що влітку Ліверпуль планує підсилити центр оборони, і 23-річний англієць розглядається як реальний внутрішній варіант для зміцнення складу. У клубі добре знайомі з можливостями Кванси та вважають, що він здатен безболісно інтегруватися в команду.

У поточному сезоні Кванса провів 32 матчі за Баєр ЛЕверкузен у всіх турнірах та відзначився чотирма забитими м’ячами, ставши одним із ключових гравців оборони німецького колективу.