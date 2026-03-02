Іспанія

Скоро вибори президента Барси.

Кандидат у президенти Барселони Віктор Фонт висловився про передвиборчу кампанію Жоана Лапорти.

"Ми схвильовані і більш ніж задоволені. Ми дякуємо понад 5100 сосьос, які нас підтримали. Усередині "барселонізму" є запит на зміни. Ми різноманітна група, зразкова для "барселонізму" в усіх відношеннях. Ми хочемо бачити «Барсу» чесною, прозорою і шанованою. Досі ми грали на попередньому етапі, тепер настає момент істини. У нас є бажання грати, ми справляємося з усіма ілюзіями.

Ми сподіваємося, що програми можна буде порівняти. Попередня кампанія була трохи дивною, тому що одні пояснювали програму, а інші сідали на трактори, різали хамон і готували макарони. Ми сподіваємося, що зможемо порівняти моделі, і 15 березня все вирішить не те, хто краще ріже хамон», – сказав Фонт.

Вибори президента Барселони відбудуться 15 березня.