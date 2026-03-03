Іспанія

Команда Альваро Арбелоа поступилася в мадридському дербі на Бернабеу, дозволивши лідируючій Барселоні відірватися на чотири очки.

Реал Мадрид зазнав болючої поразки від Хетафе в рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги — 0:1. Команда Альваро Арбелоа оступилася в мадридському дербі на Бернабеу та дозволила каталонській Барселоні, що задовольняється статусом лідера, відірватися на чотири очки в турнірній таблиці чемпіонату

Попри тотальну перевагу у володінні м’ячем у першому таймі, господарі так і не зуміли матеріалізувати свої моменти. Найближчим до гола був Вінісіус Жуніор, однак Давід Сорія врятував свою команду після виходу бразильця віч-на-віч.

Хетафе ж скористався чи не єдиним реальним шансом до перерви. На 39-й хвилині Мауро Арамбаррі зберіг м’яч після подачі, скинув його під удар Мартіну Сатріано, і уругваєць фантастичним ударом з льоту з-за меж штрафного майданчика поцілив у верхній кут воріт Тібо Куртуа — 0:1.

У другому таймі Реал Мадрид додав в агресії та швидкості. Альваро Арбелоа провів одразу потрійну заміну, випустивши Дані Карвахаля, Родріго та Діна Гюйсена. Господарі створили низку напівмоментів: після кутового Антоніо Рюдігер пробивав головою, а Франко Мастантуоно та Родріго намагалися замкнути передачі у штрафному майданчику, проте м’яч вперто не йшов у сітку.

Кінцівка зустрічі вийшла нервовою. Арбітр показав низку жовтих карток, включно з "гірчичником" Віні за неспортивну поведінку, а в компенсований час команди залишилися вдесятьох. Спочатку Франко Мастантуоно отримав пряму червону картку за розмови з арбітром, а згодом друге, досить курйозне, попередження за затягування часу побачив перед собою Адріан Лісо.

У підсумку Хетафе втримав мінімальну перевагу та вперше з 2008 року переміг Реал Мадрид на його полі. Для "вершкових" це серйозний удар по чемпіонських амбіціях, адже боротьба за титул тепер ускладнюється.

Реал Мадрид — Хетафе 0:1

Гол: Сатріано, 39

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 55), Рюдігер, Алаба (Гюйсен, 55), Каррерас — Пітарч (Гоес, 55), Чуамені (Діас, 87) — Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 69), Вінісіус — Гарсія

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Боселлі, Дуарте, Ромеро, Ріко — Феменія (Лісо, 58), Мілья, Арамбаррі, Сатріано (Абкар, 90) — Васкес (Мартін, 69)

Попередження: Гюйсен, Чуамені, Вінісіус, Каррерас — Феменія, Арамбаррі, Ріко, Лісо, Сатріано

Вилучення: Мастантуоно, 90+5 — Лісо, 90+7