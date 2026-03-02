Англія

Після чергової вольової перемоги над Крістал Пелес вболівальники та гравці Манчестер Юнайтед все активніше підтримують кандидатуру Майкла на посаду повноцінного головного тренера.

Шанси Майкла Карріка позбутися приставки в.о. та стати постійним головним тренером Манчестер Юнайтед продовжують стрімко зростати. У неділю червоні дияволи здобули вольову перемогу над Крістал Пелес з рахунком 2:1, що дозволило команді піднятися на третє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Безпрограшна серія Карріка на чолі команди досягла вже семи матчів, і вболівальники на Олд Траффорд не приховують свого захоплення. Під кінець гри фанати почали співати пісні на честь колишнього капітана, закликаючи керівництво клубу довірити йому команду на постійній основі.

Після матчу Майкл Каррік зізнався, що був глибоко зворушений таким прийомом. В інтерв'ю офіційному сайту клубу він зазначив:

"Це приємно, адже це місце означає для мене дуже багато. Бачити стільки позитиву і те, як усі насолоджуються грою... Не буду брехати, мати до цього причетність — це чудове відчуття. Але велика заслуга в цьому належить гравцям і тому, що вони показують на полі. Це точно не лише моя заслуга. Цей зв'язок із вболівальниками величезний. Відчувати, що вони залишаються з нами навіть після важкого старту, — це означає дуже багато", — зазначив Майкл.

Матч проти Крістал Пелес складався непросто: гості швидко відкрили рахунок завдяки голу Максенса Лакруа. Проте влучні удари Бруну Фернандеша та Беньяміна Шешко переломили хід гри. Каррік зазначив, що в перерві вніс лише кілька невеликих тактичних коректив, але головним став характер команди, який він так хотів побачити в кризовій ситуації.

Окремо тренер відзначив форму словенського нападника Беньяміна Шешко, який забив свій сьомий гол в останніх восьми матчах:

"Він справляє величезний вплив на гру і робить великі кроки вперед. Він відчайдушно хоче досягти успіху, неймовірно багато працює, і з ним надзвичайно приємно мати справу", — наголосив тренер.

За повідомленнями преси, лідери роздягальні, серед яких Бруну Фернандеш та Гаррі Маґвайр, повністю підтримують Карріка. Гравцям імпонує його збалансований тактичний підхід та свобода дій на полі, яка перетворила команду на стабільну машину для здобуття перемог.