Англія

Стало відомо, що 44-річний французький фахівець Ніколя Жовер має унікальний пункт у своєму контракті.

Те, що лондонський Арсенал став беззаперечним лідером англійської Прем'єр-ліги за ефективністю розіграшу стандартних положень, не є випадковістю. Як з'ясувалося, клуб знайшов ідеальний спосіб мотивувати свого зіркового тренера зі стандартів Ніколя Жовера — за кожен гол команди зі штрафного чи кутового він отримує спеціальний грошовий бонус.

За інформацією The Athletic, такий пункт був включений до угоди під час масштабного оновлення контрактів тренерського штабу. Жовер, який приєднався до команди у 2021 році з Манчестер Сіті, мав сильні позиції на переговорах через інтерес з боку інших клубів. В результаті сторони дійшли згоди, яка напряму пов'язує його заробіток із результативністю команди. Контракт Жовера розрахований до 2027 року.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета ніколи не приховував свого захоплення роботою француза.

"У своїй сфері він один із найкращих. Саме тому я прийняв рішення запросити його спочатку в Сіті, коли працював там, а потім і в Арсенал", — зазначав іспанський наставник.

Фінансова мотивація тренера вже приносить фантастичні результати на полі. Після недільної перемоги над Челсі (2:1), де обидва голи канонірів (зусиллями Саліби та Тімбера) прийшли саме з кутових, команда досягла феноменальних показників:

16 голів з кутових у цьому сезоні АПЛ — це повторення абсолютного рекорду ліги за одну кампанію (стільки ж було в Олдхема у сезоні 1992-93, Вест Бромвіча у 2016-17 та самого Арсенала у 2023-24). Оскільки до кінця чемпіонату залишається ще 9 турів, цей рекорд майже гарантовано буде побито.

9 разів цього сезону Арсенал відкривав рахунок саме з кутового (повторення рекорду Саутгемптона сезону 1994-95).

9 переможних голів у сезоні забито після розіграшу кутових — це новий абсолютний рекорд АПЛ (попередній належав Манчестер Юнайтед часів сера Алекса Фергюсона — 8 голів у чемпіонському сезоні 2012-13).

Навіть суперники визнають, що протистояти напрацюванням Жовера майже неможливо. Капітан Челсі Ріс Джеймс після очного протистояння був відвертим:

"Це сучасний футбол... Вони є одними зі світових лідерів за грою на стандартах. Їх важко зупинити, і сьогодні вони забили два. Це розчаровує, але інколи навіть найкращої підготовки недостатньо", — зізнався Ріс.

Зараз Арсенал продовжує лідирувати в чемпіонській гонці, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок. І для керівництва клубу суми виплачених Жоверу бонусів здаються мізерною ціною, якщо його робота врешті-решт допоможе повернути трофей АПЛ на Емірейтс вперше за понад два десятиліття.