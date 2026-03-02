Англія

Капітан Манчестер Юнайтед піднявся на третє місце в історичному рейтингу клубу.

Півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш досягнув знакової позначки у складі червоних дияволів. У матчі проти Крістал Пелес (2:1) португалець став головним творцем камбеку своєї команди.

Спочатку хавбек реалізував пенальті, а згодом асистував Беньяміну Шешко, забезпечивши Юнайтед важливу перемогу та підйом на третю сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Цей поєдинок став для Фернандеша вже 18-м у чемпіонаті Англії, в якому він одночасно відзначився голом і результативною передачею. За цим показником він перевершив досягнення Девіда Бекхема, який мав 17 таких матчів у складі клубу.

Більше подібних ігор в історії Манчестер Юнайтед провели лише двоє легенд: Вейн Руні — 35, та Раян Гіггз — 22.

У поточному сезоні Фернандеш провів 25 матчів у Прем’єр-лізі, записавши на свій рахунок 7 голів і 13 асистів.