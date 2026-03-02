Англія

Ман Сіті продовжує переслідувати Арсенал.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після мінімальної перемоги над Лідс Юнайтед (1:0) в рамках 28-го туру АПЛ.

«Ми зробили мільйон передач, контролювали переходи з оборони в атаку, а в останні 20 хвилин створили трохи більше моментів. Ми повністю контролювали гру. Найважливіша перемога – вона дозволяє нам залишатися у перегонах за титул.

Пресинг Лідсу? Зараз всі команди грають так, але Бернарду та Родрі провели відмінний матч. Хлопці знову виконали неймовірну роботу – без цього ніяк.

Голанд? Сподіваюся, він скоро повернеться. Але я точно не знаю коли.

Йдемо від гри до гри. Потрібно відновлюватись – матчів багато, люди втомилися. Кожна гра дуже, дуже важка.

Вулвергемптон виграв у Астон Вілли. Прем'єр-ліга зараз сильна як ніколи. Вихід у Лігу чемпіонів – головна мета клубу, тому що останні 10 років ми там постійно граємо.

Ви хочете, щоб я сказав, що буде в матчі з Ноттінгем Форест? Я не знаю. Дякую, що дали нам зіграти в Кубку Англії о 23:00 (проти Ньюкасла наступної суботи — прим.), а потім відправитися до Мадриду на гру з Реалом», – сказав Гвардіола.

Зараз Манчестер Сіті відстає від Арсеналу лише на два пункти.