Італія

"Віола" не програвала в чемпіонаті три матчі (В2, Н1), проте зрештою спіткнулась об команду Кости Руняїча.

Удінезе впевнено обіграв Фіорентину в домашньому матчі 27-го туру італійської Серії А — 3:0. Таким чином команда Кости Руняїча перервала безпрограшну серію суперника, який до цього не поступався в чемпіонаті три поєдинки поспіль (дві перемоги та одна нічия).

Господарі відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. Після подачі з кутового у виконанні Дзаніоло найспритнішим у штрафному майданчику гостей виявився Кабаселе, який з близької відстані головою переправив м’яч у сітку воріт Давіда де Хеа — 1:0.

Фіорентина намагалася відповісти ударами Мандрагори та Мойзе Кіна, проте по-справжньому небезпечних моментів до перерви створити не змогла. Натомість після відпочинку Удінезе подвоїв перевагу. На 61-й хвилині Ругані сфолив у власному штрафному майданчику проти Кейнанa Девіса, і сам постраждалий впевнено реалізував пенальті, пробивши у нижній кут — 2:0.

Гості кинулися відіграватися, але їхні спроби зусиллями Пікколі та Ндура результату не принесли. Остаточну крапку у матчі вже в компенсований час поставив Букса. На 90+4-й хвилині він отримав передачу від Міллера та точним ударом лівою ногою з правого боку штрафного майданчика встановив підсумковий рахунок — 3:0.

Удінезе здобуває переконливу перемогу та зміцнює свої позиції в турнірній таблиці, тоді як Фіорентина перериває свою позитивну серію в чемпіонаті.

Удінезе - Фіорентина 3:0

Голи: Кабаселе, 10, Девіс, 64 (пен), Букса, 90+4

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Бертола (Камара, 73) — Ехізібуе, Пйотровські (Саррага, 73), Карлстрем, Еккеленкамп, Земура (Млачич, 73) — Дзаніоло (Міллер, 87), Девіс (Букса, 68)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Комуццо, 46), Ругані, Раньєрі — Гаррісон, Мандрагора (Фаббіан, 71), Фаджолі (Фацціні, 87), Брешіаніні (Ндур, 46), Парізі — Гудмундссон, Кін (Пікколі, 71)

Попередження: Ехізібуе — Понграчич, Парізі, Ругані, Раньєрі