Англія

Ян Діоманде — на радарах мерсисайдців.

Ліверпуль визначився з основними цілями на літнє трансферне вікно, однак один із гучних варіантів виглядає майже недосяжним. Про це інформує Sky Sport DE.

За даними німецького мовника, мерсисайдці уважно стежать за Майклом Олісе з Баварії та Яном Діоманде з РБ Лейпциг.

Водночас трансфер французького вінгера наразі оцінюється як нереалістичний. У Баварії не мають наміру продавати одного зі своїх лідерів, а сам гравець не демонструє бажання змінювати клуб. До того ж його контракт розрахований до 2029 року та не містить клаусули викупу.

У зв’язку з цим Ліверпуль активніше концентрується на кандидатурі 19-річного Діоманде. Вінгер РБ Лейпциг проводить яскравий сезон у Бундеслізі та вже привернув увагу низки топклубів Європи. У Ліверпулі уважно моніторять прогрес молодого футболіста, розглядаючи його як потенційне підсилення на фланг атаки.

За інформацією джерела, у Лейпцигу хотіли б зберегти одного зі своїх найперспективніших гравців щонайменше до наступного сезону. Проте у випадку пропозицій на рівні близько 100 мільйонів євро німецький клуб може сісти за стіл переговорів.

Очікується, що влітку Ліверпуль може втратити Мохамеда Салаха та Федеріко К’єзу, тож питання підсилення флангів атаки для англійського гранда стає одним із ключових.