Ліга Європи

Українцям довірили поєдинок між ФКСБ та Феєнордом.

Матч шостого туру основного етапу Ліги Європи між румунським ФКСБ та нідерландським Феєнордом обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Микола Балакін, якому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Роль резервного рефері виконає Віталій Романов.

За систему ВАР відповідатимуть італієць Данієле Чіффі та Віктор Копієвський.

Після п'яти турів Феєнорд та ФКСБ набрали по три очки і посідають 30 та 31 місця відповідно.

Матч ФКСБ – Фєєнорд відбудеться завтра, 11 грудня, о 22:00.