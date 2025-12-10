Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Французький Марсель у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бельгійський Юніон Сент-Жилуаз на полі суперників (3:2).

Господарі швидко відкрили рахунок у грі, проте ще до завершення першого тайму "провансальці" не просто зуміли відігратись, а й вийшли вперед за рахунком.

Після цього команда Роберто Де Дзербі також успішно розпочала й другий тайм, але завершення матчу проводила в облозі біля власних воріт і ледь утримала перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон Сент-Жилуаз — Марсель у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Юніон Сент-Жилуаз — Марсель 2:3

Голи: Халаїлі, 5, 71 — Пайшан, 15, Грінвуд, 41, 58

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер, Берджесс, Лейсен — Халаїлі, Зорган, Ван Де Перре (Расмуссен, 82), Н'янг (Сайкс, 90) — Схоофс (Буфаль, 63) — Флоруч (Девід, 63), Родрігес

Марсель: Рульї — Веа (Балерді, 46), Мурільйо, Агерд, Палмьєрі — Вермерен, Гейб'єрг, О'Райлі (Надір, 69) — Грінвуд (Кондогбія, 88), Обамеянг (Ваз, 88), Пайшан

Попередження: Берджесс, Зорган, Н'янг, Девід — Веа