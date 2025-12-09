Англія

У першому таймі команда Роба Едвардса трохи огризнулася, але після перерви все стало на свої місця.

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Вулвергемптон на Молінью в 15-му турі АПЛ з рахунком 4:1.

Команда Роба Едвардса здивувала лише в першій половині — Бельгард зрівняв рахунок перед перервою після того, як Бруну Фернандеш доволі кумедним чином відкрив рахунок на 25-й хвилині, скориставшись беззубістю оборони "вовків".

Після перерви Манчестер Юнайтед остаточно взяв усе під свій контроль: Мбемо вивів гостей уперед, потім Фернандеш асистував Маунту на 63-й хвилині, а сам оформив дубль із пенальті на 82-й, закріпивши розгром.

В результаті Юнайтед піднявся на шосте місце в таблиці, а Вулвергемптон залишається на дні, не вигравши жодного матчу цього сезону.

Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 1:4

Голи: Бельгард, 45+2 - Фернандеш, 25, 82 (пен), Мбемо, 52, Маунт, 63

Вулвергемптон: Джонстон — Москера, Агбаду, Тоті (Буено, 70) — Гувер (Чачуа, 87), Бельгард (Лопес, 54), Андре, Крейчі, Вольфе — Странд Ларсен (Мане, 70), Аріас (Арокодаре, 70)

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мазрауї (Мартінес, 69), Гевен (Йоро, 69), Шоу — Діалло, Каземіро (Мейну, 79), Фернандеш, Дало (Доргу, 84) — Мбемо, Кунья — Маунт (Зіркзе, 85)

Попередження: Ларсен, Крейчі, Москера — Мбемо, Зіркзе