Ліга чемпіонів

Наставник грецької команди поділився своїми думками після гри з Кайратом.

Головний тренер Олімпіакосу Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Кайрата (1:0).

"Ми провели дуже хороший матч, створили багато моментів. У підсумку могли забити ще, але головне, що взяли три очки.

За слизького рахунку завжди існує ризик, що суперник прорветься у штрафний майданчик і відіграється. Ми часто платили високу ціну, коли не забивали другий м’яч. Цього разу обійшлося – супернику не вдалося створити загрозу.

Ми завжди грали впевнено. Навіть коли не досягали бажаних результатів, ми демонстрували хорошу гру. Сьогодні ми не просто перемогли, а провели хороший матч", — наводить слова Менділібара прес-служба УЄФА.

Після шести турів Олімпіакос, у складі якого виступає українець Роман Яремчук, набрав п'ять очок та посідає 26 місце. У Кайрата один бал та 35 позиція.