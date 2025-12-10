Ліга чемпіонів

Француз прокоментував ситуацію навколо тренера Хабі Алонсо.

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені висловився про поточну ситуацію з головним тренером Хабі Алонсо. Після домашньої поразки від Сельти (0:2) у ЗМІ активно ширяться чутки про можливе звільнення іспанського тренера.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті. Напередодні

"Ми всі разом опинилися в цій ситуації. Якщо ми хочемо перемагати, нам усім потрібно продовжувати боротися. З тренером, з командою. Ми повинні грати краще.

У матчі з Манчестер Сіті у нас буде хороша можливість змінити ситуацію", — наводить слова Чуамені журналіст Фабріціо Романо.

У семи останніх іграх у всіх турнірах мадридський Реал здобув лише дві перемоги. На тлі невдалих результатів "вершкові" втратили лідерство у Ла Лізі.

Сьогодні, 10 грудня, Реал зустрінеться з Манчестер Сіті у рамках шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів.