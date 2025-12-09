Топ-клуби Європи зацікавлені у 18-річному хавбеку Лілля Аюбі Буадді.
Аюб Буадді, Getty Images
09 грудня 2025, 12:12
18-річний французький хавбек Аюб Буадді, правами на якого володіє Лілль, може незабаром працевлаштуватися в одному з провідних європейських клубів. Про це повідомляє видання Footmercato.
Як стало відомо журналістам, в послугах перспективного півзахисника зацікавлені Манчестер Юнайтед, мадридський Реал та лондонський Арсенал.
Французька сторона, у свою чергу, готова розлучитися з гравцем, якщо за нього буде запропоновано близько 60 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста вдвічі меншою сумою — 30 мільйонів євро.
Термін чинного контракту між Буадді та Ліллем спливає наприкінці червня 2029 року.
Раніше повідомлялося, що також придбати вундеркінда Лілля хоче Челсі.